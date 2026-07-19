Рязанцам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-покупках

УМВД России по Рязанской области опубликовало памятку с рекомендациями, которые помогут жителям избежать мошенничества при покупках в интернете. В УМВД также напомнили, что если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы установить злоумышленников.