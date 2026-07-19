Рязанцам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-покупках
УМВД России по Рязанской области опубликовало памятку с рекомендациями, которые помогут жителям избежать мошенничества при покупках в интернете. В УМВД также напомнили, что если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы установить злоумышленников.
УМВД России по Рязанской области опубликовало памятку с рекомендациями, которые помогут жителям избежать мошенничества при покупках в интернете.
Полицейские советуют соблюдать несколько простых правил:
- Проверяйте продавца. На сайте должны быть указаны сведения о юридическом лице или ИП: название, адрес, ИНН и ОГРН. Если есть только номер телефона и форма обратной связи, это повод насторожиться. Дополнительно организацию можно проверить в открытых реестрах, например на сайте ФНС.
- Не доверяйте слишком низким ценам. Если товар стоит в два-три раза дешевле рыночной стоимости, велика вероятность, что перед вами мошенники.
- Изучайте отзывы. Обращайте внимание не только на оценку, но и на дату публикации, а также на то, насколько подробно покупатели описывают свой опыт.
- Не переводите деньги на карту физического лица. Безопаснее оплачивать покупки через официальные платежные сервисы площадки или при получении товара.
- Не переходите по подозрительным ссылкам. Даже если сообщение пришло от знакомого, его аккаунт мог быть взломан. Для покупок лучше использовать официальные сайты магазинов и проверенные маркетплейсы.
- Читайте описание товара. Ошибки в тексте, отсутствие характеристик или качественных фотографий могут указывать на недобросовестного продавца.
- Не сообщайте конфиденциальные данные. Настоящие продавцы никогда не попросят назвать код из СМС, CVV-код банковской карты, логин или пароль от интернет-банка.
В УМВД также напомнили, что если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы установить злоумышленников.