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Рязанцам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-покупках
УМВД России по Рязанской области опубликовало памятку с рекомендациями, которые помогут жителям избежать мошенничества при покупках в интернете. В УМВД также напомнили, что если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы установить злоумышленников.

УМВД России по Рязанской области опубликовало памятку с рекомендациями, которые помогут жителям избежать мошенничества при покупках в интернете.

Полицейские советуют соблюдать несколько простых правил:

  1. Проверяйте продавца. На сайте должны быть указаны сведения о юридическом лице или ИП: название, адрес, ИНН и ОГРН. Если есть только номер телефона и форма обратной связи, это повод насторожиться. Дополнительно организацию можно проверить в открытых реестрах, например на сайте ФНС.
  2. Не доверяйте слишком низким ценам. Если товар стоит в два-три раза дешевле рыночной стоимости, велика вероятность, что перед вами мошенники.
  3. Изучайте отзывы. Обращайте внимание не только на оценку, но и на дату публикации, а также на то, насколько подробно покупатели описывают свой опыт.
  4. Не переводите деньги на карту физического лица. Безопаснее оплачивать покупки через официальные платежные сервисы площадки или при получении товара.
  5. Не переходите по подозрительным ссылкам. Даже если сообщение пришло от знакомого, его аккаунт мог быть взломан. Для покупок лучше использовать официальные сайты магазинов и проверенные маркетплейсы.
  6. Читайте описание товара. Ошибки в тексте, отсутствие характеристик или качественных фотографий могут указывать на недобросовестного продавца.
  7. Не сообщайте конфиденциальные данные. Настоящие продавцы никогда не попросят назвать код из СМС, CVV-код банковской карты, логин или пароль от интернет-банка.

В УМВД также напомнили, что если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Чем раньше будет подано заявление, тем выше шансы установить злоумышленников.