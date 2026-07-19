Пьяный рязанец угнал чужую «Калину» и попался через несколько минут

В Рязани полицейские по горячим следам задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. В полицию обратился 40-летний рязанец, который сообщил о пропаже своей «Лады Калины», припаркованной возле дома. Как выяснилось, владелец случайно оставил машину незапертой, а ключ — в замке зажигания. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что остановили разыскиваемую машину. За рулем находился 21-летний рязанец с явными признаками опьянения. Кроме того, ранее его уже лишали водительских прав за нетрезвое вождение.

В Рязани полицейские по горячим следам задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний рязанец, который сообщил о пропаже своей «Лады Калины», припаркованной возле дома. Как выяснилось, владелец случайно оставил машину незапертой, а ключ — в замке зажигания.

Ориентировку на автомобиль передали всем подразделениям полиции. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что остановили разыскиваемую машину. За рулем находился 21-летний рязанец с явными признаками опьянения. Кроме того, ранее его уже лишали водительских прав за нетрезвое вождение.

По предварительным данным, мужчина после застолья у приятелей заметил на стоянке незапертую «Калину» с ключом в замке зажигания. Он решил доехать на ней домой, однако через несколько минут автомобиль остановили инспекторы ДПС, обратившие внимание на неуверенную манеру вождения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.