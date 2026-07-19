После жалоб жителей дома на Березовой подрядчика обязали исправить недочеты

В доме № 2 на улице Березовой в Рязани подрядчик должен устранить протечки, появившиеся после капитального ремонта кровли. Об этом сообщил депутат Роман Худяков. После проведения ремонта крыши в 2025 году жители дома начали жаловаться на протечки. Для проверки ситуации на месте провели комиссию с участием представителей Государственной жилищной инспекции Рязанской области, регионального Фонда капитального ремонта, службы строительного контроля, управляющей компании и подрядной организации.

В доме № 2 на улице Березовой в Рязани подрядчик должен устранить протечки, появившиеся после капитального ремонта кровли. Об этом сообщил депутат Роман Худяков.

После проведения ремонта крыши в 2025 году жители дома начали жаловаться на протечки. Для проверки ситуации на месте провели комиссию с участием представителей Государственной жилищной инспекции Рязанской области, регионального Фонда капитального ремонта, службы строительного контроля, управляющей компании и подрядной организации.

По итогам осмотра Фонд капитального ремонта должен направить подрядчику официальный рекламационный акт. На устранение выявленных недостатков установлен срок до 17 августа.

Фото: соцсети Романа Худякова.