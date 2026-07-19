Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
26°
Втр, 21
26°
Срд, 22
22°
ЦБ USD 78.4 0.08 18/07
ЦБ EUR 89.9 0.57 18/07
Нал. USD 79.50 / 80.10 19/07 07:00
Нал. EUR 91.80 / 93.60 19/07 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 849
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 040
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 959
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 739
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
После жалоб жителей дома на Березовой подрядчика обязали исправить недочеты
В доме № 2 на улице Березовой в Рязани подрядчик должен устранить протечки, появившиеся после капитального ремонта кровли. Об этом сообщил депутат Роман Худяков. После проведения ремонта крыши в 2025 году жители дома начали жаловаться на протечки. Для проверки ситуации на месте провели комиссию с участием представителей Государственной жилищной инспекции Рязанской области, регионального Фонда капитального ремонта, службы строительного контроля, управляющей компании и подрядной организации.

В доме № 2 на улице Березовой в Рязани подрядчик должен устранить протечки, появившиеся после капитального ремонта кровли. Об этом сообщил депутат Роман Худяков.

После проведения ремонта крыши в 2025 году жители дома начали жаловаться на протечки. Для проверки ситуации на месте провели комиссию с участием представителей Государственной жилищной инспекции Рязанской области, регионального Фонда капитального ремонта, службы строительного контроля, управляющей компании и подрядной организации.

По итогам осмотра Фонд капитального ремонта должен направить подрядчику официальный рекламационный акт. На устранение выявленных недостатков установлен срок до 17 августа.

Фото: соцсети Романа Худякова.