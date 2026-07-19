На мосту через реку Пра установили новое полотно и ограждения

В Клепиковском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Пра. Об этом сообщили в сообществе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мост расположен в деревне Тюрвищи на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Он ведет к границе Рязанской области с Московской областью. В рамках капитального ремонта планируется заменить опоры и пролетные строения. Специалисты уже завершили демонтаж и монтаж конструкций на правой стороне моста, а также установили новое мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения.

В Клепиковском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Пра. Об этом сообщили в сообществе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мост расположен в деревне Тюрвищи на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Он ведет к границе Рязанской области с Московской областью.

В рамках капитального ремонта планируется заменить опоры и пролетные строения. Специалисты уже завершили демонтаж и монтаж конструкций на правой стороне моста, а также установили новое мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения.

Сейчас движение транспорта организовано по обновленной правой стороне. На левой части сооружения рабочие демонтировали часть балок и продолжают ремонт.

Фото: «Дороги Рязанской области».