Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
26°
Втр, 21
26°
Срд, 22
22°
ЦБ USD 78.4 0.08 18/07
ЦБ EUR 89.9 0.57 18/07
Нал. USD 79.50 / 80.10 19/07 07:00
Нал. EUR 91.80 / 93.60 19/07 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 849
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
2 040
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 959
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 739
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На мосту через реку Пра установили новое полотно и ограждения
В Клепиковском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Пра. Об этом сообщили в сообществе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мост расположен в деревне Тюрвищи на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Он ведет к границе Рязанской области с Московской областью. В рамках капитального ремонта планируется заменить опоры и пролетные строения. Специалисты уже завершили демонтаж и монтаж конструкций на правой стороне моста, а также установили новое мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения.

В Клепиковском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Пра. Об этом сообщили в сообществе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мост расположен в деревне Тюрвищи на Егорьевском шоссе автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Он ведет к границе Рязанской области с Московской областью.

В рамках капитального ремонта планируется заменить опоры и пролетные строения. Специалисты уже завершили демонтаж и монтаж конструкций на правой стороне моста, а также установили новое мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения.

Сейчас движение транспорта организовано по обновленной правой стороне. На левой части сооружения рабочие демонтировали часть балок и продолжают ремонт.

Фото: «Дороги Рязанской области».