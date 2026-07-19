Минобороны заявило об освобождении Вольного в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России. По данным ведомства, российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка и Просяная Днепропетровской области, а также Свобода и Зоревка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка и Просяная Днепропетровской области, а также Свобода и Зоревка Запорожской области.

Ведомство также заявило, что средствами ПВО были сбиты две ракеты «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Информация Минобороны не может быть независимо подтверждена.