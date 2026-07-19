Гусь Буба из Истры выиграл гусиные бега в Касимовском округе

В поселке Гусь-Железный Касимовского округа 18 июля прошел фестиваль «Гусевские забавы». Главным событием праздника стали традиционные гусиные бега, пишет ИД «Пресса». В этом году в соревнованиях приняли участие 11 гусей, которых привезли хозяева из разных населенных пунктов Касимовского округа и Подмосковья. В финал вышли гусь Бантик из поселка Озерный, прошлогодний победитель Джек из Гусь-Железного и гусь Буба из Истры. Победу одержал Буба.

В поселке Гусь-Железный Касимовского округа 18 июля прошел фестиваль «Гусевские забавы». Главным событием праздника стали традиционные гусиные бега, пишет ИД «Пресса».

В этом году в соревнованиях приняли участие 11 гусей, которых привезли хозяева из разных населенных пунктов Касимовского округа и Подмосковья. В финал вышли гусь Бантик из поселка Озерный, прошлогодний победитель Джек из Гусь-Железного и гусь Буба из Истры. Победу одержал Буба.

«В прошлом году мы взяли гусенка Бубу, а в этом году решили участвовать. И вот победили», — рассказали хозяева гуся Федор Белик и его семья.

Кроме забегов, для гостей фестиваля организовали мастер-классы по традиционным деревенским занятиям: плетению венков, распилу дров, стирке белья, переноске воды на коромысле и другим. Также посетителям представили четырехметровый пирог «Гусевские забавы» в форме дорожки, по которой бегут гуси.