ГД рассмотрит законопроект о запрете проживания в РФ мигрантам с судимостью

Госдума рассмотрит законопроект, который запрещает мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью получать гражданство России или право на проживание в стране. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях. По его словам, документ предусматривает отказ в предоставлении гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание иностранцам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами.

Госдума рассмотрит законопроект, который запрещает мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью получать гражданство России или право на проживание в стране. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

По его словам, документ предусматривает отказ в предоставлении гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание иностранцам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами.

Кроме того, если такая судимость будет выявлена у иностранца, уже получившего вид на жительство или разрешение на временное проживание, эти документы аннулируют.

При этом законопроект не затронет иностранных граждан, признанных беженцами, а также тех, кто получил политическое или временное убежище на территории России.