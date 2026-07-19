Более 1200 человек обратились в приемное отделение ОКБ за неделю
Более 1232 человек обратились в приемное отделение Областной клинической больницы Рязани с 10 по 16 июля. Об этом сообщили в медучреждении. За неделю специалисты приняли: 399 пациентов в плановом порядке; 362 человека — экстренно; 471 пациент получил амбулаторную помощь.
Более 1232 человек обратились в приемное отделение Областной клинической больницы Рязани с 10 по 16 июля. Об этом сообщили в медучреждении.
За неделю специалисты приняли:
- 399 пациентов в плановом порядке;
- 362 человека — экстренно;
- 471 пациент получил амбулаторную помощь.
Среди самых распространенных причин обращений были острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты), острые коронарные синдромы (инфаркты), черепно-мозговые травмы, заболевания органов брюшной полости, включая аппендицит, язву и гастрит, а также переломы.
Приемное отделение ОКБ работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.