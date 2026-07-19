Более 1200 человек обратились в приемное отделение ОКБ за неделю

Более 1232 человек обратились в приемное отделение Областной клинической больницы Рязани с 10 по 16 июля. Об этом сообщили в медучреждении. За неделю специалисты приняли: 399 пациентов в плановом порядке; 362 человека — экстренно; 471 пациент получил амбулаторную помощь.

Более 1232 человек обратились в приемное отделение Областной клинической больницы Рязани с 10 по 16 июля. Об этом сообщили в медучреждении.

За неделю специалисты приняли:

399 пациентов в плановом порядке;

362 человека — экстренно;

471 пациент получил амбулаторную помощь.

Среди самых распространенных причин обращений были острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты), острые коронарные синдромы (инфаркты), черепно-мозговые травмы, заболевания органов брюшной полости, включая аппендицит, язву и гастрит, а также переломы.

Приемное отделение ОКБ работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.