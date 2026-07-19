20 июля в Рязанской области ожидается 30-градусная жара

В понедельник, 20 июля, в Рязанской области ожидается небольшая облачность без осадков. Прогноз опубликовал Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью температура воздуха составит от +10°С до +15°С, днем местами потеплеет до +25°С…+30°С. Ветер будет южной четверти: ночью его скорость составит 1-6 м/с, днем — 3-8 м/с.