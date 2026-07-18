В Рязани врачи онкодиспансера спасли женщину от удаления мочевого пузыря

В июне 2025 года женщина обратилась с жалобами на недержание мочи. Врачи обнаружили опухоль. Несмотря на лечение, включавшее хирургическое вмешательство и химиотерапию, болезнь возвращалась дважды. По словам специалистов, новообразование не прорастала в мышечный слой, было принято решение применить ФДТ. Благодаря этой терапии 60-летней пациентке удалось сохранить мочевой пузырь и избежать радикальной операции.

В Рязани врачи онкодиспансера спасли женщину от удаления мочевого пузыря с помощью фотодинамической терапии. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

В июне 2025 года женщина обратилась с жалобами на недержание мочи. Врачи обнаружили опухоль. Несмотря на лечение, включавшее хирургическое вмешательство и химиотерапию, болезнь возвращалась дважды.

По словам специалистов, новообразование не прорастала в мышечный слой, было принято решение применить ФДТ.

Благодаря этой терапии 60-летней пациентке удалось сохранить мочевой пузырь и избежать радикальной операции.

«Суть метода заключается в том, что специальный препарат-сенсибилизатор накапливается в опухолевых клетках. При последующем облучении светом определённой длины волны препарат активируется и разрушает патологические ткани, не затрагивая здоровые», — говорится в сообщении.