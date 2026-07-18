В России предложили сделать новый выходной день в сентябре

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко обратил внимание на корпоративный демографический стандарт, разработанный в 2025 году, который включает предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска при значимых событиях, в том числе Дне знаний. Общественник считает, что система должна быть гибкой, это может быть не полный день, а полдня, чтобы родители могли собрать ребенка в школу и поприсутствовать на мероприятиях.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей школьников. Об этом он сообщил ТАСС.

«1 сентября — это День знаний для всех. Родители собирают детей в школу, присутствуют на каких-то детских мероприятиях», — сказал Рыбальченко. По его словам, появление родителей на школьных мероприятиях особенно важен для первоклашек и выпускников.

Рыбальченко обратил внимание на корпоративный демографический стандарт, разработанный в 2025 году, который включает предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска при значимых событиях, в том числе Дне знаний. Общественник считает, что система должна быть гибкой, это может быть не полный день, а полдня, чтобы родители могли собрать ребенка в школу и поприсутствовать на мероприятиях. Предложение Общественной палаты уже направлено в Правительство.