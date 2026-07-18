В центре Рязани появится новая платная парковка за 90 рублей в час

Новая стоянка появится на улице Вокзальной у здания БЦ «Европа. Отмечается, что первые 20 минут — бесплатно. Оплатить можно картой или qr-кодом, наличные не принимаются. С инвалидов плата не взимается. После оплаты у водителей есть пять минут на выезд. Администрация не несет ответственность за сохранность автомобиля и вещей, оставленных в нем, говорится на информационном стенде парковки.

В центре Рязани появится новая платная парковка за 90 рублей в час. Об этом 18 июля пишет «КП-Рязань».

Новая стоянка появится на улице Вокзальной у здания БЦ «Европа. Отмечается, что первые 20 минут — бесплатно. Оплатить можно картой или qr-кодом, наличные не принимаются. С инвалидов плата не взимается. После оплаты у водителей есть пять минут на выезд.

Администрация не несет ответственность за сохранность автомобиля и вещей, оставленных в нем, говорится на информационном стенде парковки.