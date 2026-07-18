Стали известны кандидаты в депутаты от «Зеленых» на выборы в Госдуму от Рязанской области

В общефедеральный список от территориальной рязанской группы вошли: Олеся Мальченкова, Сергей Казаков, Надежда Сидорова, Александр Мосейчук, Алексей Яшин, Владимир Сидоров, Дмитрий Рыжов, Дмитрий Половинкин, Владимир Лечкин и Владимир Соловкин.