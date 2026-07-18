На Солотчинском шоссе около Рязани образовалась пробка из-за ремонта разделителя

Отмечается, что на участке от Шумаши до Полян ведётся ремонт разделителя. Из-за этого одна из полос перекрыта. Согласно сервису «Яндекс-Карты» длина затора составляет более трех километров.