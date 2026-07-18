На Солотчинском шоссе около Рязани образовалась пробка из-за ремонта разделителя
Отмечается, что на участке от Шумаши до Полян ведётся ремонт разделителя. Из-за этого одна из полос перекрыта. Согласно сервису «Яндекс-Карты» длина затора составляет более трех километров.
На Солотчинском шоссе около Рязани образовалась пробка. Об этом сообщили читатели 18 июля.
Отмечается, что на участке от Шумаши до Полян ведётся ремонт разделителя. Из-за этого одна из полос перекрыта.
Согласно сервису «Яндекс-Карты» длина затора составляет более трех километров.