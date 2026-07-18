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Кадыров призвал начать военную операцию против стран НАТО
«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам… Пора открыть огонь, и делов-то!», — отметил чиновник.

России не помешало бы нанести удары по странам НАТО, которые откровенно предоставляют Киеву оружие. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам… Пора открыть огонь, и делов-то!», — отметил чиновник.

Глава Чечни подчеркнул, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, настало время не просто рассказывать популярным, доступным языком, а «взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки».

«Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине», — добавил Кадыров.

По его словам, страны НАТО понимают только язык силы, как только РФ отпустит тормоза боевой машины все западные лидеры выстроятся в очередь, чтобы выразить свои глубокие извинения.

«Земля всегда пылала под ногами врагов России, будет плавить она их и дальше, Владимир Владимирович (Путин)! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем», — отметил он.

Фото: сайт главы и правительства Чеченской республики.