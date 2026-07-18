Бастрыкин поручил проверить факты разграбления ценностей в Старой Рязани
Отмечается, что на федеральном телеканале рассказали о разграблении исторического наследия Селища Николо-Гнилушинского Московской области с использованием тяжёлой техники. Аналогичный факт расхищения исторических ценностей зафиксировали и в древнем городище Старой Рязани.
Бастрыкин поручил проверить факты разграбления ценностей в Старой Рязани. Об этом сообщает СК.
Отмечается, что на федеральном телеканале рассказали о разграблении исторического наследия Селища Николо-Гнилушинского Московской области с использованием тяжёлой техники. Аналогичный факт расхищения исторических ценностей зафиксировали и в древнем городище Старой Рязани.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву организовать процессуальную проверку.