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17-летней рязанке грозит до 5 лет тюрьмы за подарок для молодого человека
17-летняя жительница города Скопина узнала, что ее молодой человек мечтает о мотоцикле. Походив по улицам города, рязанка подобрала среди припаркованных мотоциклов нужную модель. Перед этим она тайно взяла из одежды родственника ключ от гаража и ночью перекатила туда мотоцикл, чтобы потом подарить его. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

17-летней рязанке грозит до 5 лет тюрьмы за подарок для молодого человека. Об этом сообщает региональное УМВД.

17-летняя жительница города Скопина узнала, что ее молодой человек мечтает о мотоцикле. Походив по улицам города, рязанка подобрала среди припаркованных мотоциклов нужную модель. Перед этим она тайно взяла из одежды родственника ключ от гаража и ночью перекатила туда мотоцикл, чтобы потом подарить его. Пострадавшим оказался 18-летний местный житель.

Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.