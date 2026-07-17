За неделю ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В течение недели поражены 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.
Уничтожены предприятия ВПК, склады боеприпасов и логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, места производства и хранения дронов.
Средства ПВО за неделю сбили 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник.
Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.