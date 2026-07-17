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За неделю ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине
Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В течение недели поражены 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера. Уничтожены предприятия ВПК, склады боеприпасов и логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, места производства и хранения дронов. Средства ПВО за неделю сбили 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник. Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.

За неделю ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.

Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В течение недели поражены 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Уничтожены предприятия ВПК, склады боеприпасов и логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, места производства и хранения дронов.

Средства ПВО за неделю сбили 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник.

Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.