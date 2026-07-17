Владельцы автозаправок в России начали массовую продажу объектов

В России владельцы частных автозаправочных станций начали активно выставлять свои объекты на продажу. За последний месяц на площадках коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах появилось более 150 объявлений о продаже АЗС в различных регионах РФ. Стоимость заправок варьируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от местоположения и оснащения. Продавцы объясняют свои решения ухудшением финансового состояния и наличием долгов, которые они планируют погасить за счет вырученных средств, полностью покидая бизнес. Крупные российские нефтяные компании также активно избавляются от непрофильных активов. На сайте «Газпрома» выставлены на продажу станции в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях с ценами от 940 тыс до 13,4 млн рублей.

В России владельцы частных автозаправочных станций начали активно выставлять свои объекты на продажу. За последний месяц на площадках коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах появилось более 150 объявлений о продаже АЗС в таких регионах, как Брянская, Курская, Самарская и Новосибирская области, сообщает издание «Известия».

Стоимость заправок варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от местоположения и оснащения. Например, сеть из 13 заправок в Уфе была оценена в 350 миллионов рублей. Продавцы объясняют свои решения ухудшением финансового состояния и наличием долгов, которые они планируют погасить за счет вырученных средств, полностью покидая бизнес.

Крупные российские нефтяные компании также активно избавляются от непрофильных активов. На сайте «Газпрома» выставлены на продажу станции в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях с ценами от 940 тысяч до 13,4 миллиона рублей. Аналогичные объявления разместила и компания «Лукойл», предлагая объекты в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае. Также доступны заправки под франшизой сети, например, в Иваново с ценой 51,5 миллиона рублей.