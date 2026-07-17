В Шацком районе обнаружили очаг произрастания мака

В Шацком районе Рязанской области выявили очаг произрастания мака. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Во время обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения специалисты обнаружили заросли мака на площади 30 квадратных метров. Информацию о выявленном очаге направили в УМВД России по Рязанской области для принятия мер, предусмотренных законодательством.