В Рязанской области рабочий хотел убить руководителя фермы монтажкой

Инцидент произошел в деревне Горки Спасского округа. По предварительной информации, 43-летний работник фермы после смены выпивал. Выйдя из помещения для отдыха работников, он заметил в коровнике руководителя фермы. Рабочему показалось, что начальник не достаточно заплатил ему за работу и предъявил претензии. Руководитель предприятия убеждал, что все договоренности выполнены. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого работник угрожал монтажкой убить своего работодателя. Возбуждено уголовное дело.