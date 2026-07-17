В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Метеопредупреждение в регионе объявили из-за сильного ветра. «Местами усиление северного, северо-западного ветра порывами 12-17 м/с», — говорится на сайте. Непогода сохранится до 23:00 17 июля.