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В Рязанской области назначили пять новых мировых судей
В Рязанской области назначили пять мировых судей. Соответствующее постановление Рязанской областной Думы было принято 15 июля, сообщили в областном суде. Мировым судьей судебного участка № 19 Советского районного суда Рязани без ограничения срока полномочий стала 39-летняя Людмила Лексина. На участок № 61 Советского районного суда Рязани без ограничения срока полномочий назначили 41-летнюю Ирину Сашенкову. Мировым судьей участка № 63 Ряжского районного суда стала 43-летняя Татьяна Смирнова. Ее юридический стаж — более 20 лет, в должности судьи она работает 2 года 9 месяцев.

В Рязанской области назначили пять мировых судей. Соответствующее постановление Рязанской областной Думы было принято 15 июля, сообщили в областном суде.

Мировым судьей судебного участка № 19 Советского районного суда Рязани без ограничения срока полномочий стала 39-летняя Людмила Лексина. Ее стаж по юридической специальности составляет более 16 лет, из них почти 3 года она работает судьей. Ранее Лексина занимала должности пристава-исполнителя, секретаря Советского районного суда и помощника судьи областного суда, пишет «КП-Рязань».

На участок № 61 Советского районного суда Рязани без ограничения срока полномочий назначили 41-летнюю Ирину Сашенкову. Ее юридический стаж превышает 18 лет, а опыт работы судьей составляет 2 года 8 месяцев. В судебной системе она начинала с должности секретаря Московского районного суда Рязани.

Мировым судьей участка № 63 Ряжского районного суда стала 43-летняя Татьяна Смирнова. Ее юридический стаж — более 20 лет, в должности судьи она работает 2 года 9 месяцев. До работы в судебной системе Смирнова была учителем-логопедом в детском саду, затем занимала должность секретаря Милославского районного суда.

На трехлетний срок полномочий мировым судьей участка № 66 Пронского районного суда назначена 45-летняя Людмила Мещерякова. Ее стаж по юридической специальности составляет 21 год.

Мировым судьей участка № 65 Кораблинского районного суда без ограничения срока полномочий стала 38-летняя Юлия Жихарева. Ее юридический стаж — около 16 лет, а судьей она работает почти 3 года.