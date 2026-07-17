В Рязанской области начали продавать частные АЗС

За месяц на различных площадках появилось более 150 объявлений о продаже заправок в разных регионах страны. Желание избавиться от бизнеса владельцы объяснили ухудшением финансового состояния и долгами. Цены на предлагаемые объекты варьируются от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах.

В Рязанской области начали продавать частные АЗС. Об этом сообщают « Известия ».

За месяц на различных площадках появилось более 150 объявлений о продаже заправок в разных регионах страны. Желание избавиться от бизнеса владельцы объяснили ухудшением финансового состояния и долгами.

Цены на предлагаемые объекты варьируются от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей

Объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах.