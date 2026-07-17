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В Рязанской области мужчину приговорили к трем годам колонии за мошенничество с автомобилем
Скопинский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление было связано с автомобилем Mazda, приобретённым его бывшей сожительницей в кредит на сумму свыше 2 млн рублей весной 2021 года. Женщина доверила мужчине ключи и документы на машину. Однако после бытовой ссоры мужчина тайно забрал автомобиль и уехал в другой город. Чтобы не возвращать авто и избежать выплат по кредиту, он оформил фиктивный договор купли-продажи и незаконно зарегистрировал право собственности на себя.

В Рязанской области мужчину приговорили к трем годам колонии за мошенничество с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Скопинский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление было связано с автомобилем Mazda, приобретённым его бывшей сожительницей в кредит на сумму свыше 2 млн рублей весной 2021 года.

Женщина доверила мужчине ключи и документы на машину. Однако после бытовой ссоры мужчина тайно забрал автомобиль и уехал в другой город. Чтобы не возвращать авто и избежать выплат по кредиту, он оформил фиктивный договор купли-продажи и незаконно зарегистрировал право собственности на себя.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.