В Рязанской области дерево насмерть придавило человека в автомобиле

Авария произошла 16 июля на дороге «Тума-Малахово». По словам очевидцев, дерево упало на движущийся автомобиль. «Пассажир сидевший на переднем сиденье от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали», — отметили в посте. Официальной информации о происшествии нет.