В Рязанской области дерево насмерть придавило человека в автомобиле
Авария произошла 16 июля на дороге «Тума-Малахово». По словам очевидцев, дерево упало на движущийся автомобиль. «Пассажир сидевший на переднем сиденье от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали», — отметили в посте. Официальной информации о происшествии нет.
В Рязанской области дерево насмерть придавило человека в автомобиле. Об этом сообщается в соцсетях.
Авария произошла 16 июля на дороге «Тума-Малахово». По словам очевидцев, дерево упало на движущийся автомобиль.
«Пассажир сидевший на переднем сиденье от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали», — отметили в посте.
Официальной информации о происшествии нет.