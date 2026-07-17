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В Рязанской области дерево насмерть придавило человека в автомобиле
Авария произошла 16 июля на дороге «Тума-Малахово». По словам очевидцев, дерево упало на движущийся автомобиль. «Пассажир сидевший на переднем сиденье от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали», — отметили в посте. Официальной информации о происшествии нет.

В Рязанской области дерево насмерть придавило человека в автомобиле. Об этом сообщается в соцсетях.

Авария произошла 16 июля на дороге «Тума-Малахово». По словам очевидцев, дерево упало на движущийся автомобиль.

«Пассажир сидевший на переднем сиденье от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали», — отметили в посте.

Официальной информации о происшествии нет.