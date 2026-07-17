В Рязани появится музей истории регионального хоккея

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» объявил о создании музея истории рязанского хоккея и в данный момент активно собирает материалы для будущей экспозиции. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Рязанцев попросили помочь и поделиться архивными фотографиями, программками матчей, старыми билетами, формой, клюшками, шайбами, значками и другими памятными вещами. «Вы можете прислать снимки и сканы в сообщения группы или принести всё лично во Дворец спорта „Олимпийский“ в отдел маркетинга», — отметили в пресс-службе клуба. Также отмечается, что каждая переданная вещь станет важной частью истории рязанского хоккея и поможет сохранить ее для будущих поколений болельщиков.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» объявил о создании музея истории рязанского хоккея и в данный момент активно собирает материалы для будущей экспозиции. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Рязанцев попросили помочь и поделиться архивными фотографиями, программками матчей, старыми билетами, формой, клюшками, шайбами, значками и другими памятными вещами.

«Вы можете прислать снимки и сканы в сообщения группы или принести всё лично во Дворец спорта „Олимпийский“ в отдел маркетинга», — отметили в пресс-службе клуба.

Также отмечается, что каждая переданная вещь станет важной частью истории рязанского хоккея и поможет сохранить ее для будущих поколений болельщиков.

Фото: ХК «Рязань-ВДВ».