В Рязани оштрафовали нарушителей за незаконную торговлю на сумму свыше 3 млн

С начала года в Рязанской области 1 151 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Об этом сообщили на сайте администрации. В результате проведенных проверок общая сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 102 тысячи 900 рублей. Также администрация напомнила, что за организацию торговли и оказание услуг вне установленных мест предусмотрены штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

С начала года в Рязанской области 1 151 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Об этом сообщили на сайте администрации.

В результате проведенных проверок общая сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 102 тысячи 900 рублей.

Также администрация напомнила, что за организацию торговли и оказание услуг вне установленных мест предусмотрены штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.