В Рязани оштрафовали 19 человек за незаконные земляные работы

В Рязани с начала 2026 года 19 нарушителей привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территориях общего пользования без соответствующего разрешения. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города. Общая сумма назначенных штрафов составила 339 тысяч рублей.

В Рязани с начала 2026 года 19 нарушителей привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территориях общего пользования без соответствующего разрешения. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города.

Общая сумма назначенных штрафов составила 339 тысяч рублей.

Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение земляных работ без разрешения влечет штрафы:

для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

В администрации напомнили, что перед началом земляных работ на территории общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение.