Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
19°
Сбт, 18
24°
Вск, 19
26°
ЦБ USD 78.32 0.36 17/07
ЦБ EUR 89.33 0.42 17/07
Нал. USD 79.71 / 79.75 17/07 17:25
Нал. EUR 92.61 / 92.95 17/07 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 536
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 798
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 704
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
3 304
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани оштрафовали 19 человек за незаконные земляные работы
В Рязани с начала 2026 года 19 нарушителей привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территориях общего пользования без соответствующего разрешения. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города. Общая сумма назначенных штрафов составила 339 тысяч рублей.

В Рязани с начала 2026 года 19 нарушителей привлекли к административной ответственности за проведение земляных работ на территориях общего пользования без соответствующего разрешения. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города.

Общая сумма назначенных штрафов составила 339 тысяч рублей.

Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение земляных работ без разрешения влечет штрафы:

  • для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

В администрации напомнили, что перед началом земляных работ на территории общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение.