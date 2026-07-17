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В российских школах может появиться отдельный курс по НВП
Минпросвещения России предложило изменить формат преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). С 1 сентября его планируют разделить на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, нововведение может коснуться школьников, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.

Минпросвещения России предложило изменить формат преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). С 1 сентября его планируют разделить на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, нововведение может коснуться школьников, переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, обучение будет ориентировано на получение практических навыков. Обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве.

«Содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый», — отметил министр.

Курс «Безопасность жизнедеятельности» будет включать правила поведения в быту, на дорогах, на природе, во время массовых мероприятий и в цифровой среде.

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на подготовку к военной службе. В него войдут темы, посвященные принципам национальной безопасности, чрезвычайным ситуациям и системе гражданской обороны.