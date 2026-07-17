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В Госдуме призвали разблокировать Telegram из-за проблем с «Максом»
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов призвал разблокировать мессенджер Telegram и наладить взаимодействие с его основателем Павлом Дуровым. Об этом депутат заявил в беседе с RTVI. По словам Обухова, необходимость вернуть доступ к Telegram связана с проблемами, возникшими в приграничных регионах после блокировки иностранных мессенджеров. «Telegram надо восстанавливать и искать точки соприкосновения с Дуровым», — сказал депутат.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов призвал разблокировать мессенджер Telegram и наладить взаимодействие с его основателем Павлом Дуровым. Об этом депутат заявил в беседе с RTVI.

По словам Обухова, необходимость вернуть доступ к Telegram связана с проблемами, возникшими в приграничных регионах после блокировки иностранных мессенджеров.

«Telegram надо восстанавливать и искать точки соприкосновения с Дуровым», — сказал депутат.

Обухов напомнил, что ранее депутаты от КПРФ направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить последствия блокировки иностранных мессенджеров. В запросе говорилось, что после перехода на российский мессенджер «Макс» в приграничных районах возникли проблемы с push-уведомлениями о ракетной опасности.

По словам депутата, в ответе Минцифры указано, что заблокированные сервисы систематически нарушали российское законодательство и использовались злоумышленниками для мошенничества и вымогательства. В ведомстве также сообщили, что после введения ограничений число преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий сократилось на 11,8%.

При этом Обухов считает, что ответ министерства не дал исчерпывающих разъяснений по всем вопросам, которые поднимались в депутатском обращении.