В центре Рязани часть фасада здания рухнула на летнюю веранду

Инцидент произошел утром 17 июля на улице Почтовой. Очевидцы сообщили, что со здания МФЦ, расположенного в доме № 61, упала часть фасада. Кусок лепнины упал на летнюю веранду одного из заведений. «Слава Богу, не упало на человека. А ведь там кто-то мог сидеть», — отметили рязанцы.

В центре Рязани часть фасада здания рухнула на летнюю веранду. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел утром 17 июля на улице Почтовой. Очевидцы сообщили, что со здания МФЦ, расположенного в доме № 61, упала часть фасада. Кусок лепнины упал на летнюю веранду одного из заведений.

«Слава Богу, не упало на человека. А ведь там кто-то мог сидеть», — отметили рязанцы.