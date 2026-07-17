Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева Элеонора Николаева

Умерла вдова народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Элеонора Николаева. Об этом сообщил блогер Андрей Флор на своей странице во «ВКонтакте». «Ушла тихо вслед за мужем», — сообщил Андрей Флор. Блогер показал кадры с Троекуровского кладбища, где похоронена Элеонора Николаева. Она умерла 12 июля, через восемь месяцев после мужа. Вдова телеведущего была похоронена рядом с ним.

Умерла вдова народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева Элеонора Николаева. Об этом сообщил блогер Андрей Флор на своей странице во «ВКонтакте».

"Ушла тихо вслед за мужем", — сообщил Андрей Флор.

Блогер показал кадры с Троекуровского кладбища, где похоронена Элеонора Николаева. Она умерла 12 июля, через восемь месяцев после мужа. Вдова телеведущего была похоронена рядом с ним.

Юрий и Элеонора Николаевы поженились в 1975 году и прожили вместе более 50 лет. Детей у супругов не было.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости.