Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова

Умерла режиссер КВН и вдова бывшего руководителя телеигры Александра Маслякова Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. О смерти сообщили в официальном Telegram-канале «Клуба веселых и находчивых». «Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется. Сын Светланы Масляковой и Александра Маслякова подтвердил информацию о смерти матери в разговоре с ТАСС.

Умерла режиссер КВН и вдова бывшего руководителя телеигры Александра Маслякова Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. О смерти сообщили в официальном Telegram-канале «Клуба веселых и находчивых».

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Сын Светланы Масляковой и Александра Маслякова подтвердил информацию о смерти матери в разговоре с ТАСС.

Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. Она окончила Всесоюзный юридический заочный институт, а после школы начала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения, совмещая работу с учебой.

Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press.