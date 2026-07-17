Суд обязал привести улицу Рязани в порядок, чтобы помочь ребенку-инвалиду

В Рязани прокуратура добилась улучшения дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Суд обязал администрацию города исправить проблемы на улице Быстрецкой после проверки, которая показала, что там нет специальных съездов для инвалидов и имеются большие ямы на дороге. Этот участок дороги важен для несовершеннолетнего инвалида на коляске, который ежедневно проезжает там, чтобы добраться до школы. Из-за плохого состояния дороги передвигаться было опасно и сложно. Суд признал требования прокурора обоснованными и постановил, что администрация должна привести улицу в порядок. Прокурор будет следить за выполнением этого решения.

В Рязани прокуратура добилась улучшения дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Иск подал прокурор Советского района города, передает пресс-служба ведомства.

Суд обязал администрацию города исправить проблемы на улице Быстрецкой после проверки, которая показала, что там нет специальных съездов для инвалидов и имеются большие ямы на дороге.

Отмечается, что этот участок дороги важен для несовершеннолетнего инвалида на коляске, который ежедневно проезжает там, чтобы добраться до школы. Из-за плохого состояния дороги передвигаться было опасно и сложно.

Суд признал требования прокурора обоснованными и постановил, что администрация должна привести улицу в порядок. Прокурор будет следить за выполнением этого решения.