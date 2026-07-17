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Стало известно, как рязанцы реагируют на «зарплатное» неравенство на работе
27% работающих рязанцев знают зарплату всех своих коллег, а 48% — некоторых. Информация о доходах начальства известна только 28% респондентов, в то время как в 80% компаний зарплаты сотрудников остаются закрытыми. Если коллега с похожими обязанностями получает больше, только 30% рязанцев не собираются ничего делать. 25% обратятся к руководству за разъяснениями, 14% попросят повышения, а 10% подумают об увольнении или поиске новой работы. Женщины чаще выясняют причины у начальства, в то время как мужчины более склонны искать новое место. На практике с зарплатным неравенством столкнулись 37% опрошенных. Из них 16% обсуждали ситуацию с руководством, 14% просили повышения, а 12% уволились. Почти половина респондентов (46%) ничего не предпринимала.

Согласно опросу, проведенному SuperJob, 27% работающих рязанцев знают зарплату всех своих коллег, а 48% — некоторых. Информация о доходах начальства известна только 28% респондентов, в то время как в 80% компаний зарплаты сотрудников остаются закрытыми.

Мужчины чаще женщин осведомлены о зарплатах сослуживцев.

Если коллега с похожими обязанностями получает больше, только 30% рязанцев не собираются ничего делать. 25% обратятся к руководству за разъяснениями, 14% попросят повышения, а 10% подумают об увольнении или поиске новой работы. Женщины чаще выясняют причины у начальства, в то время как мужчины более склонны искать новое место.

На практике с зарплатным неравенством столкнулись 37% опрошенных. Из них 16% обсуждали ситуацию с руководством, 14% просили повышения, а 12% уволились. Почти половина респондентов (46%) ничего не предпринимала.

Среди тех, кто не знает зарплаты коллег, лишь 28% хотели бы узнать их, в то время как 59% предпочитают оставаться в неведении.