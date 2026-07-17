Рязанских водителей предупредили о рейдах ГАИ в выходные

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области 17, 18 и 19 июля проведут оперативно-профилактические мероприятия на дорогах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В эти дни особое внимание будет уделено выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области 17, 18 и 19 июля проведут оперативно-профилактические мероприятия на дорогах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В эти дни особое внимание будет уделено выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД.

В ГАИ призвали жителей не оставаться равнодушными к нарушениям на дорогах.

Если вы стали свидетелем нарушения, об этом можно сообщить по телефону 112 или через официальный сайт Госавтоинспекции.