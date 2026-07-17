Рязанские полицейские выслали двух мигрантов за пределы РФ за нарушения закона

Сотрудники полиции совместно с судебными приставами организовали выдворение гражданина одной из стран Закавказья и гражданина страны Центральной Азии. Отмечается, что первого поместили в Центр временного содержания после окончания срока наказания за повторную пьяную езду, повлекшую тяжкие последствия. В отношении него приняли решение о нежелательности пребывания в России. Второго гражданина задержали за нарушения миграционного законодательства. Обоих иностранцев сопроводили в международный аэропорт Москвы для дальнейшей отправки в свои страны за их счет. Им установлен запрет на въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Полицейские провели депортацию двух иностранных граждан, нарушивших законодательство России. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники полиции совместно с судебными приставами организовали выдворение гражданина одной из стран Закавказья и гражданина страны Центральной Азии.

Отмечается, что первого поместили в Центр временного содержания после окончания срока наказания за повторную пьяную езду, повлекшую тяжкие последствия. В отношении него приняли решение о нежелательности пребывания в России. Второго гражданина задержали за нарушения миграционного законодательства.

Обоих иностранцев сопроводили в международный аэропорт Москвы для дальнейшей отправки в свои страны за их счет. Им установлен запрет на въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.