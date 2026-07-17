Рязанка Екатерина Матвеевна отметила свое столетие, мэрия поздравила юбиляра

Замглавы администрации Екатерина Зимина поздравила юбиляра и передала ей поздравление от Президента России Владимира Путина, а также вручили букет цветов и подарок от мэрии. Екатерина Матвеевна родилась в деревне Курбатово Кораблинского района Рязанской области. Во время Великой Отечественной войны она трудилась на заготовке торфа, а в 17 лет переехала в Рязань, где работала в литейном цехе завода ТКПО. Кроме того, Екатерина Матвеевна занимала должность народного заседателя и активно участвовала в работе профкома. После выхода на пенсию она посвятила себя воспитанию племянников и продолжала активно участвовать в общественной жизни. За свой труд Екатерина Матвеевна была награждена различными медалями.

Рязанка Екатерина Матвеевна Николаева отпраздновала свой 100-летний юбилей. Об этом сообщила администрация города.

Замглавы администрации Екатерина Зимина поздравила юбиляра и передала ей поздравление от Президента России Владимира Путина, а также вручили букет цветов и подарок от мэрии.

Екатерина Матвеевна родилась в деревне Курбатово Кораблинского района Рязанской области. Во время Великой Отечественной войны она трудилась на заготовке торфа, а в 17 лет переехала в Рязань, где работала в литейном цехе завода ТКПО. Кроме того, Екатерина Матвеевна занимала должность народного заседателя и активно участвовала в работе профкома.

После выхода на пенсию она посвятила себя воспитанию племянников и продолжала активно участвовать в общественной жизни. За свой труд Екатерина Матвеевна была награждена различными медалями.