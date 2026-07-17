Рязанец под видом газовика обокрал пенсионерку в Тамбове

61-летнего уроженца Рязанской области задержали в Липецкой области. 25 июня Мужчина обокрал тамбовскую 84-летнюю пенсионерку в ее квартире, представившись сотрудником газовой службы. Рязанец украл у пожилой тамбовчанки 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Рязанца взяли под стражу на два месяца. В настоящее время он дает признательные показания. Следствие продолжает работу по сбору и закреплению доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, не исключается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям в отношении пожилых людей.