Рязанцы заметили серьезное ДТП в Горроще

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, аварию заметили в районе Горроща. На кадрах видно, что столкнулись две машины. У обоих автомобилей сильные механические повреждения. На месте работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших пока неизвестна.