Рязанцы собрали более 3 тонн батареек на переработку

Более 3 тонн использованных батареек собрали жители Рязанской области в рамках экологической акции «Сдай батарейку — спаси ежика!». Итоги проекта подвело региональное министерство природопользования. Акция проходила с 12 по 26 мая 2026 года и в этом году стала самой масштабной за время ее проведения. К сбору опасных отходов подключилось рекордное количество образовательных учреждений.

Более 3 тонн использованных батареек собрали жители Рязанской области в рамках экологической акции «Сдай батарейку — спаси ежика!». Итоги проекта подвело региональное министерство природопользования.

Акция проходила с 12 по 26 мая 2026 года и в этом году стала самой масштабной за время ее проведения. К сбору опасных отходов подключилось рекордное количество образовательных учреждений.

Участниками стали детские сады, школы и организации дополнительного образования из Рязани, а также Рязанского, Клепиковского, Рыбновского и Шиловского муниципальных округов.

Все собранные батарейки направят на переработку, благодаря чему они не попадут на полигоны твердых коммунальных отходов.