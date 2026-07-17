Рязанцы пожаловались на неработающие лифты дома в районе Шлаковый

По словам жильцов дома № 8 по Южному переулку в районе Шлаковый, в 5-м подъезде, который насчитывает 13 этажей, не работает ни один лифт, и всем жильцам приходится подниматься по лестнице. «Врачи отказываются в таком случае приходить на вызов верхних этажей», — отмечают они. Также в сообщении рассказали что действующая управляющая компания «Ривердейл», отвечающая за обслуживание лифтов, лишилась лицензии, но продолжает оставаться ответственной за дом, а на связь никто не выходит. Отмечается, что жильцы находятся в процессе перехода к другой управляющей компании: голоса уже собраны, но продолжается проверка и подготовка документов.

Рязанцы пожаловались на неработающие лифты дома. Информация появилась в комментариях под постом Павла Малкова в соцсетях.

По словам жильцов дома № 8 по Южному переулку в районе Шлаковый, в 5-м подъезде, который насчитывает 13 этажей, не работает ни один лифт, и всем жильцам приходится подниматься по лестнице. «Врачи отказываются в таком случае приходить на вызов верхних этажей», — отмечают они.

Также в сообщении рассказали что действующая управляющая компания «Ривердейл», отвечающая за обслуживание лифтов, лишилась лицензии, но продолжает оставаться ответственной за дом, а на связь никто не выходит.

Отмечается, что жильцы находятся в процессе перехода к другой управляющей компании: голоса уже собраны, но продолжается проверка и подготовка документов.