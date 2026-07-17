Рязанцев предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников администрации

Аферисты, представляясь представителями властей, убеждают граждан, что им полагается медаль или денежная выплата, после чего вымогают личные данные и документы. Такие звонки являются мошенническими действиями, направленными на получение денег и конфиденциальной информации у рязанцев. В администрации призвали рязанцев не вступать в разговор с мошенниками и проверять информацию о положенных выплатах в Министерстве труда и социальной защиты Рязанской области, а также в управлении дополнительных мер соцподдержки. Отмечается, что в случае, если граждане стали жертвами мошенников, им рекомендуется обратиться в полицию.

В Рязани участились случаи мошеннических звонков от имени администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Аферисты, представляясь представителями властей, убеждают граждан, что им полагается медаль или денежная выплата, после чего вымогают личные данные и документы. Такие звонки являются мошенническими действиями, направленными на получение денег и конфиденциальной информации у рязанцев.

В администрации призвали рязанцев не вступать в разговор с мошенниками и проверять информацию о положенных выплатах в Министерстве труда и социальной защиты Рязанской области, а также в управлении дополнительных мер соцподдержки.

Отмечается, что в случае, если граждане стали жертвами мошенников, им рекомендуется обратиться в полицию.