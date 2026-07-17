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Рязанцам рассказали, где в городе появятся новые микрорайоны
Руководитель городского управления капитального строительства Сергей Клепиков сообщил, что в настоящее время в рамках реализации механизма комплексного развития территории в Рязани в части интеграции неиспользуемых участков бывших промзон в городскую среду заключено 5 договоров о КРТ. Речь идет о территориях бывшего завода ЖБИ-8, бывшего тепличного комбината «Солнечный», бывшего завода ЖБИ-6, бывшей автоколонны № 1131 и территории в р-не Семчино, улица Княжье Поле.

Рязанцам рассказали, где в городе появятся новые микрорайоны. Об этом сообщает пресс-служба рязоблдумы.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела совещание по вопросам реализации решений о комплексном развитии территории города.

Руководитель городского управления капитального строительства Сергей Клепиков сообщил, что в настоящее время в рамках реализации механизма комплексного развития территории в Рязани в части интеграции неиспользуемых участков бывших промзон в городскую среду заключено 5 договоров о КРТ. Речь идет о территориях бывшего завода ЖБИ-8, бывшего тепличного комбината «Солнечный», бывшего завода ЖБИ-6, бывшей автоколонны № 1131 и территории в р-не Семчино, улица Княжье Поле.

С 2023 года администрацией города совместно с ППК «Фонд развития территорий» реализуется процедура комплексного развития территорий в части одноэтажной застройки поселка Шлаковый на основании ранее принятых администрацией города решений. В рамках реализации процедуры комплексного развития территорий жилой застройки, на которых расположены аварийные и ветхие дома, администрация города осуществляет формирование территорий для комплексного развития в целях проведения торгов на право заключения договоров о КРТ жилой застройки. Постановлением администрации города Рязани в мае 2026 года принято решение о КРТ жилой застройки в границах улиц: Шевченко, 2-я Линия, 3-й Мопровский пер., Высоковольтная, Проф. Никулина, Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Новопавловская. Комплексному развитию подлежит территория площадью 60,29 га. Заключение договора о КРТ планируется в III квартале текущего года.

В ходе заседание представители профильных структур ответили на вопросы депутатов по механизму проведения КТР и сроках реализации контрактов.

Депутаты отметили необходимость предоставления жителям актуальной информации о сроках проведения работ и условиях расселения. Администрации города поручено подготовить и передать депутатам полную информацию о реализации программы по конкретным адресам.