Ремонт канализационного коллектора на Московском шоссе намерены завершить в августе

В марте текущего года на некоторых участках коллектора произошли обрушения из-за газовой коррозии. На данный момент на аварийных местах ведется ремонт, который позволит устранить угрозу провалов в дальнейшем и обеспечить бесперебойное функционирование объекта. Работы должны завершиться в августе текущего года.

На территории детского сада № 128 и в районе дома № 3 по улице Коломенской продолжается ремонт канализационного коллектора. Ход работ вместе с сотрудниками мэрии и руководством МП «Водоканал города Рязани» проконтролировали первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, председатель комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Максим Гармашев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Сергей Дейнего, депутаты гордумы Елена Волкова, Максим Стрельцов, Эвелина Волкова и Лилия Кривцова.

В ходе выезда собравшиеся обсудили вопросы текущего состояния и модернизации муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения в Рязани, а также поговорили о развитии МП «Водоканал города Рязани». Депутаты отметили, что водопровод и канализация — это жизненно необходимые элементы инфраструктуры, и своевременное обновление инженерных систем, обеспечивающих комфорт жителей, является особенно важным. Коллектор берет начало в микрорайоне Дягилево (от улицы Усадебной) и продолжается до улицы Мервинской. Он был построен и введен в эксплуатацию более 50 лет назад.

В марте текущего года на некоторых участках коллектора произошли обрушения из-за газовой коррозии. На данный момент на аварийных местах ведется ремонт, который позволит устранить угрозу провалов в дальнейшем и обеспечить бесперебойное функционирование объекта. Работы должны завершиться в августе текущего года.