Писателя Дмитрия Петрова* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило писателя и публициста Дмитрия Петрова* в реестр иностранных агентов. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства. Кроме Петрова*, в реестр также внесли журналиста Александра Поливанова*, Либертарианскую партию России* и проект «Четвертый сектор"*.

Министерство юстиции России включило писателя и публициста Дмитрия Петрова* в реестр иностранных агентов. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Кроме Петрова*, в реестр также внесли журналиста Александра Поливанова*, Либертарианскую партию России* и проект «Четвертый сектор"*.

В Минюсте сообщили, что Петров* и Поливанов*, по данным ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти, выступали против специальной военной операции, а также участвовали в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными.

*включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.