Писателя Дмитрия Петрова* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило писателя и публициста Дмитрия Петрова* в реестр иностранных агентов. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства. Кроме Петрова*, в реестр также внесли журналиста Александра Поливанова*, Либертарианскую партию России* и проект «Четвертый сектор"*.
Министерство юстиции России включило писателя и публициста Дмитрия Петрова* в реестр иностранных агентов. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.
Кроме Петрова*, в реестр также внесли журналиста Александра Поливанова*, Либертарианскую партию России* и проект «Четвертый сектор"*.
В Минюсте сообщили, что Петров* и Поливанов*, по данным ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти, выступали против специальной военной операции, а также участвовали в распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными.
*включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.