Переправу через Оку у Фатьяновки закрыли из-за сильного ветра

Работу наплавной переправы через реку Оку вблизи села Фатьяновка Спасского округа приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в группе «Наплавные мосты Спасского района». Как отметили в сообщении, из-за сильного порывистого ветра было принято решение временно прекратить работу переправы. В канале также уточнили, что наплавная переправа останется закрытой до стабилизации погодной обстановки. «О дате и времени открытия переправы будет сообщено дополнительно», — добавили представители службы.