Официальный курс доллара превысил 78,4 рубля

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 20 июля. Согласно данным регулятора, курс доллара вырос на 8 копеек и составил 78,40 рубля. Евро подорожал на 57 копеек — до 89,90 рубля. Курс юаня увеличился на 5 копеек и достиг 11,56 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 20 июля.

Согласно данным регулятора, курс доллара вырос на 8 копеек и составил 78,40 рубля. Евро подорожал на 57 копеек — до 89,90 рубля. Курс юаня увеличился на 5 копеек и достиг 11,56 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.