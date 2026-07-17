Ночью в Рязанской области похолодает до +7 градусов

В субботу, 18 июля, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7, +12°С, днем поднимется до +21, +26°С.